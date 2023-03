"Corrida mais colorida do ano" realiza-se hoje na Ribeira Brava

A ACIN Louroscar Neon Color Run realiza-se hoje, na Ribeira Brava, sendo que se aceitam inscrições até às 20 horas, sendo que a corrida arranca 30 minutos depois.

Esta é uma corrida destinada à população em geral, "sem caráter competitivo, com uma extensão de 3.800m, na qual os participantes são ‘atingidos’ com pós de cores não tóxicas. Durante todo o percurso a iluminação pública estará desligada e os participantes poderão iluminar o percurso com uma lanterna oferecida no kit de inscrição".

As inscrições decorrem na Junta de Freguesia da Ribeira Brava.