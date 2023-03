Portugal “neste momento não tem governo”

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, voltou a mostrar descontentamento esta terça-feira, 21 de Março, contra o programa 'Mais Habitação' do Governo Central, dizendo que a solução "não tem pés nem cabeça".

Questionado sobre as recentes declarações de Marcelo Rebelo de Sousa que considerou "inoperacional" o programa para a habitação do governo de António Costa, o chefe do executivo madeirense considera que as “críticas do Presidente da República são assertivas, actuais e oportunas”, indo de encontro com as suas. Albuquerque afirma ainda que no estado actual “Portugal não tem governo".

Eu acho que aquilo não tem pés nem cabeça, com excepção de um ou outro ponto, o apoio aos juros e não impor limitações ao alojamento local nas regiões autónomas. Tem três áreas desastrosas. Primeiro, a ocupação da propriedade privada, isso é inaceitável à luz de um estado de direito democrático, isso é bom nuns países comunistas. Segundo lugar, voltar a impor taxas e mais impostos ao alojamento local, quando o alojamento local só na Madeira é responsável por cerca de 20% das dormidas, corresponde a um esforço de milhares de famílias e de empresários são rendimentos para as famílias essenciais. Acho que pôr mais um imposto em cima do alojamento local é uma injustiça, é inadequado e não valoriza aquilo que é necessário. Terceiro lugar, outra coisa que eu acho inaceitável também neste pacote é a cessação dos vistos gold, que são uma atractividade para o investimento de alto rendimento, tem trazido grandes benefícios para a Madeira. Miguel Albuquerque

O Presidente do Governo Regional falava aos jornalistas à margem da visita ao empreendimento turístico 'Suites King David', localizado no centro da cidade do Funchal.