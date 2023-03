Pratos leves para celebrar a chegada da Primavera no NBC

As mudanças de estação trazem também novas escolhas para o dia-a-dia, seja nas roupas que decidimos usar, na forma como decidimos usufruir do nosso tempo livre e até nos alimentos que preferimos comer.

Venha celebrar a chegada da Primavera connosco, no Naval Beach Club, e troque as suas refeições de Inverno por pratos mais leves. Aqui, neste bar junto ao mar, poderá abraçar esta nova estação do ano com mais cor, mais tranquilidade e sobretudo com refeições mais saudáveis e saborosas.

De entre muitas das opções disponíveis no menu, sugerimos para o almoço de final de semana, uma das opções veganas: o esparguete de quinoa com tofu, molho chili, nozes e rúcula, prato que pode facilmente ser acompanhado com uma salada simples com seleção de alfaces, tomate, pepino e um refrescante sumo natural.

Agora que o tempo começa a aquecer e convida para espaços ao ar livre visite-nos no piso 0 do Clube Naval do Funchal, na Rua da Quinta Calaça entre as 12h e as 18h, estamos abertos ao público em geral todos os dias da semana.