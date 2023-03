Ronaldo agradecido por voltar, marcar e bater mais um recorde

O regresso de Cristiano Ronaldo à selecção após o Mundial do Qatar, o regresso aos golos do capitão das 'Quinas' e a felicidade no rosto do futebolista madeirense, bem como mais um recorde batido, como jogador mais internacional, são motivos para o craque postar uma publicação nas suas redes sociais e o impacto mediático que isso tem.

Ontem à noite CR7 partilhou a mensagem que se vê na foto, dizendo: "Sensações tão boas por voltar a jogar e marcar pela nossa Selecção e num estádio tão especial para mim. Orgulhoso por ser o jogador mais internacional de sempre."

O posto no Instagram colocado pouco antes da meia-noite já teve mais de 7,8 milhões de gostos e quase 80 mil comentários, enquanto no Facebook já são mais de um milhão de gostos, 77 mil comentários e quase 25 mil partilhas e, ainda, no Twitter são quase 185 mil gostos, 4320 comentários, 22 mil 'retweets' e visto por mais de 4,8 milhões de seguidores.

O alcance do futebolista continua a ser mundial e as demonstrações de carinho dos fãs não deixam de o provar a cada feito.