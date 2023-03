Trânsito com algum congestionamento nas principais estradas da Madeira

Nesta manhã de segunda-feira, 13 de Março, os condutores que circulam nas estradas da Madeira estão a enfrentar algumas zonas 'vermelhas', principalmente na via rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, no sublanço Cancela - Caniço.

Segundo a aplicação 'Info Vias', a extensão da fila de veículos já chega a 2 km, por isso é recomendada especial atenção nesta zona.

Nó do Pinheiro Grande com algum congestionamento., Foto Via Litoral

Além desta zona congestionada, há ainda a registar alguma lentidão nas habituais entradas e saídas da via rápida.

Também há bastante tráfego automóvel em toda a faixa da Cota 40, desde a rotunda do Hospital até ao Campo da Barca.

No Funchal a situação não se encontra muito diferente registando-se algumas zonas de trânsito intenso. Assim, tenha especial atenção à Rua Dr. Pita, Rua das Maravilhas, Levada dos Ilhéus, Estrada Monumental, Avenida Sá Carneiro, Avenida do Mar e Rua Visconde de Anadia.

Foto Google Maps

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade que circulam, assim como à distância para com o veículo da frente.

Tenha uma continuação de boa segunda-feira.