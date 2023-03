Madeira no radar do Intermarché

A Madeira poderá vir a receber mais uma cadeia de supermercados, desta feita, o Intermarché. Na notícia que faz a manchete da edição de hoje, dizemos-lhe que representantes do grupo ‘Os Mosqueteiros’ estiveram na Região, reunidos com Governo e Câmara do Funchal, para estudar os termos e as condições para instalar algumas lojas desta rede de supermercados na ilha, isto depois de o Lidl já estar em negociações para abrir pouco mais de meia dúzia de espaços na Região, garantindo maior concorrência, com possível benefício para o consumidor.

Com uma foto em quase toda a largura da página temos a notícia sobre a renovação dos autocarros das diferentes companhias de transporte público de passageiros. Foi dado o tiro de partida para a “renovação” das frotas. O Tribunal de Contas acaba de emitir o visto prévio para a concessão de serviço público intermunicipal de transporte de passageiros, um modelo que promete modernizar de forma integrada o sector rodoviário.

Com direito a destaque na capa, temos a duplicação de vendas, nos últimos dois anos, do mercado imobiliário. As casas transaccionadas na Madeira atingiram os 841 milhões de euros, em 2022, isto numa altura em que o país debate um pacote de medidas – ‘Mais Habitação’ – que foi apresentado pelo Governo da República para minimizar a crise na habitação. No alojamento local, outras das áreas onde Lisboa quer ‘mexer’, um representante deste tipo de alojamento reclama fiscalização aos negócios fantasma.

‘Ex-padre avança para julgamento’ é outra das notícias com chamada na primeira. Anastácio Alves recusou contestar a acusação de 5 crimes de abuso sexual de menores, numa edição onde o turismo também é notícia. O mercado nacional mantém preferência pela Região, com o secretário do Turismo a apontar perspectivas animadoras para o Verão e para a passagem de ano.

