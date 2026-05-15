O impacto da doença celíaca

Assinala-se amanhã, 16 de Maio, o Dia Mundial da Consciencialização da Doença Celíaca. Uma data que pretende alertar para a importância do diagnóstico precoce, da alimentação sem glúten e do acompanhamento adequado da doença.

O que é a doença celíaca?

De acordo com o site do SNS 24, a doença celíaca é uma doença autoimune crónica desencadeada pela ingestão de glúten. Quando uma pessoa com esta condição consome alimentos com glúten, o organismo reage de forma inadequada e provoca uma inflamação no intestino delgado.

Essa inflamação danifica a mucosa intestinal e compromete a absorção de nutrientes essenciais ao funcionamento do corpo.

O que é o glúten?

O glúten é um conjunto de proteínas presente em cereais como trigo, cevada, centeio e, em alguns casos, aveia. Está presente em muitos alimentos do quotidiano, como pão, massas, bolachas, cereais e vários produtos processados.

Nem todas as reacções ao glúten são doença celíaca

Existem outras formas de sensibilidade relacionadas com o glúten e o trigo. Uma delas é a sensibilidade ao glúten não-celíaca, em que os sintomas surgem algumas horas ou dias após o consumo de glúten e provoca desconforto abdominal, inchaço ou alterações intestinais. Já a alergia ao trigo pode causar reacções rápidas e potencialmente graves, incluindo dificuldade em respirar, tosse e inchaço da boca ou da língua.

Quais são as causas?

A doença celíaca resulta da combinação de vários factores, nomeadamente genéticos, imunológicos e ambientais.

Os especialistas apontam que a predisposição genética, associada à resposta anormal do sistema imunitário ao glúten, está na origem da doença.

Em que idade pode surgir?

A doença pode manifestar-se em qualquer idade, desde que o glúten já tenha sido introduzido na alimentação.

Nas crianças, é mais frequente surgir entre os 6 e os 24 meses, após o início do consumo de alimentos com glúten.

Sintomas podem variar muito

Os sintomas da doença celíaca nem sempre são iguais e podem variar entre crianças e adultos.

Nas crianças, os sinais mais frequentes incluem diarreia crónica, prisão de ventre, barriga inchada, dor abdominal, falta de apetite e vómitos.

Também podem surgir sintomas menos evidentes, como atraso no crescimento, anemia, cansaço constante, alterações de humor, ansiedade, dores de cabeça e aftas recorrentes.

Nos adultos, as queixas digestivas podem ser mais ligeiras ou passageiras. Além disso, podem surgir osteoporose precoce, défice de vitaminas e cálcio, alterações hormonais, infertilidade, menopausa precoce, abortos recorrentes e lesões na pele.

Quais são as complicações?

Sem tratamento adequado, a doença celíaca pode provocar várias complicações devido à dificuldade de absorção de nutrientes.

Entre os principais riscos estão osteoporose carências nutricionais e aumento do risco de algumas doenças, como o linfoma intestinal.

Quem tem maior risco?

Existem grupos considerados de maior risco para desenvolver doença celíaca, sendo eles familiares directos de pessoas com a doença; pessoas com diabetes tipo 1; doenças autoimunes da tiroide; artrite idiopática juvenil; doenças autoimunes do fígado e síndromes genéticas como Down, Turner e Williams.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico baseia-se na avaliação dos sintomas e em exames específicos.

Os principais métodos incluem análises para detectar anticorpos, biópsia ao intestino delgado e teste genéticos em casos específicos. Os especialistas alertam que não se deve retirar o glúten da alimentação antes da confirmação do diagnóstico, para evitar resultados inconclusivos.

Existe tratamento?

Actualmente, não existe cura nem tratamento farmacológico para a doença celíaca.

O único tratamento eficaz consiste numa dieta rigorosa sem glúten ao longo de toda a vida. Quando o glúten é eliminado da alimentação, o intestino consegue recuperar da inflamação e os sintomas tendem a melhorar significativamente. Além disso, é importante manter uma alimentação equilibrada e nutricionalmente completa.

É possível prevenir?

Não existe forma de impedir o aparecimento da doença, mas algumas recomendações podem ajudar a reduzir o risco ou atrasar sintomas. A Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Nutrição Pediátrica aconselha que o glúten não seja introduzido antes dos quatro meses de idade e recomenda moderação nas quantidades oferecidas nos primeiros tempos.

O aleitamento materno exclusivo até aos seis meses também parece ter um efeito protector.

A doença celíaca desaparece?

A doença celíaca não é reversível. Mesmo que os sintomas desapareçam com a dieta sem glúten, a condição mantém-se ao longo da vida. Ainda assim, com acompanhamento adequado e cuidados alimentares, muitas pessoas conseguem controlar a doença e ter uma vida normal.