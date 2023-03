Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas visita a Madeira

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, estará na Madeira na próxima quarta-feira e será recebido em audiência pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto.

Esta será a primeira vez que o recém-empossado Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas visita a Região, após ter tomado posse a 1 de Março de 2023. Anteriormente, desempenhava o cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército.