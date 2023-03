Zelensky visita forças ucranianas que defendem Bakhmut

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou hoje as tropas que defendem a cidade de Bakhmut, na região de Donestk, que se tornou o epicentro do conflito nas últimas semanas.

"Tenho a honra de estar aqui hoje, no leste do nosso país, no Donbass, para condecorar os nossos heróis", disse Zelensky, dirigindo-se às tropas num vídeo da visita divulgado pelo gabinete presidencial.

"Obrigado por protegerem o nosso Estado, a nossa soberania e o leste da Ucrânia", acrescentou Zelensky no discurso às suas tropas.

O líder ucraniano recebeu informações sobre a situação na região, onde há meses acontecem os combates mais duros da frente e batalha, e fez um minuto de silêncio por todos os que morreram na defesa desta cidade ucraniana que a Rússia tenta capturar desde o verão.

O gabinete presidencial ucraniano divulgou hoje também um outro vídeo que mostra um míssil russo a atingir um prédio de apartamentos de nove andares em Zaporijia, no sudeste.

Os 'media' ucranianos divulgaram ainda fotos de outros prédios de apartamentos que foram atingidos pelo ataque, sem esclarecer o número de vítimas.

Contudo, Vladimir Rogov, funcionário da administração regional nomeada por Moscovo para a região ocupada da região de Zaporijia, disse que o prédio foi atingido por um míssil de defesa aérea ucraniano, que fora lançado para intercetar um míssil russo.