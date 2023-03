Criador da Criptomoeda Terra em fuga é preso em Montenegro

O criador da fracassada criptomoeda Terra (LUNA), o sul-coreano Do Kwon, procurado por acusações de ter orquestrado uma fraude em criptoativos, foi preso em Montenegro, anunciou hoje o ministro do interior do país, Filip Adzic.

"A polícia de Montenegro prendeu um suspeito de ser um dos fugitivos mais procurados do mundo, o sul-coreano Do Kwon, co-fundador e CEO da Terraform Labs", anunciou o ministro na sua conta no Twitter.

O suspeito sul-coreano foi detido no aeroporto da capital de Montenegro, Podgorica, na posse de "documentos falsificados", aguardando-se a confirmação oficial da sua identidade.

O órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos (SEC) acusou Do Kwon, em meados de fevereiro, de "orquestrar uma fraude multibilionária em criptoativos" e a Interpol emitiu um aviso em setembro para o localizar.

O colapso da Terraform Labs e a queda da criptomoeda Terra, em 2022, levaram investidores a +perdas de quase 40 mil milhões de dólares (37,3 mil milhões de euros) e abalaram o mercado das criptomoedas.

De acordo com a queixa da SEC, Terraform e Do Kwon "enganaram repetidamente os investidores" alegando que um popular aplicativo de pagamento coreano usava a tecnologia por trás do Terra para liquidar transações que iam aumentar o valor do Luna.

O sistema Terraform Labs "era simplesmente um pseudo algorítmico inflado + stablecoin + fraude, cujo preço era controlado pelos réus, e não por qualquer código de computador", explicou um alto funcionário da SEC, Gurbir Grewal.

Em abril de 2022, o valor da Terra atingiu o seu nível mais alto. De acordo com o CoinMarketCap, era então a quarta maior stablecoin e a décima criptomoeda líder em valor de mercado.

Um mês depois, o Terra tinha perdido mais da metade do seu valor em apenas 24 horas, gerando uma onda de pânico, e rapidamente, caiu para zero, atingindo as economias de muitos pequenos investidores.

Desde então, as autoridades sul-coreanas abriram várias investigações criminais sobre o caso.