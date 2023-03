Governo vai fixar limites de pesca aos atuneiros. Rápido esgotamento das quotas leva executivo a decidir restringir a captura de atum patudo em função da dimensão das embarcações. O objectivo é garantir peixe fresco durante mais tempo no mercado. O sector nunca facturou tanto com tão pouca quantidade. Preço do atum atinge valor recorde devido à escassez. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 4 e 5.

Mas há mais para ver nesta edição desta sexta-feira, como é o caso da Agricultura que recebe 3,1 milhões a fundo perdido. Verba que cobre o aumento dos custos dos factores de produção chega hoje às contas de mais de 7.300 empresários.

Fique também a saber que ‘Apoiar Freguesias’ exclui 210 Juntas das Regiões Autónomas. Programa nacional de 5 milhões de euros destina-se apenas ao continente. “Uma discriminação vergonhosa”, classifica coordenador da ANAFRE.

Por fim, no desporto, a selecção nacional regressou às vitórias, com Goleada com recorde madeirense, e nos casos do dia, existem Queixas por discriminação na Escola Hoteleira.

