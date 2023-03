Gouveia e Melo vem à Madeira inteirar-se do caso de insubordinação na Marinha

O Chefe do Estado-maior da Marinha e Autoridade Marítima Nacional, Henrique Gouveia e Melo, desloca-se amanhã, quinta-feira, à Madeira, para encontros com a hierarquia de comando do navio NRP Mondego, na sequência do caso de insubordinação de 13 militares da guarnição do meio naval responsável pelo patrulhamento marítimo do arquipélago da Madeira.

A informação está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social entre os quais o CM, que refere que Gouveia e Melo já não deverá encontrar os 13 sargentos e praças que, sábado à noite, se recusaram a largar numa missão de acompanhamento de um navio russo, alegando falta de segurança devido a várias avarias no ‘Mondego’. Estes militares poderão ser rendidos ainda esta quarta-feira por outros que deverão chegar à Madeira num avião militar.

Conforme o DIÁRIO noticiou na edição desta quarta-feira, a Marinha deixou escapar um polémico navio russo que atravessou as águas territoriais portuguesas, na Zona Económica Exclusiva da Madeira, no sábado passado, sem o devido acompanhamento e escolta da autoridade marítima nacional. Trata-se de uma embarcação científica suspeita de estar a preparar a exploração de minerais na Antárctida e já tinha sido seguida em águas nacionais.

Entretanto, a Polícia Judiciária Militar abriu um inquérito para investigar o caso de insubordinação de 13 militares do 'NRP Mondego' que se recusaram a sair para aquela missão, alegando que aquele navio, hoje com 31 anos (adquirido pelo Estado Português à Marinha Real dinamarquesa em 2016), tinha anomalias que representavam uma “grave risco” para a tripulação.

Segundo o que foi divulgado pela Marinha, existia um problema no motor e outro num gerador de energia eléctrica. Além disso, havia a indicação de que o navio não tinha um sistema de esgoto adequado para armazenar resíduos oleosos a bordo, ficando estes acumulados nos porões, aumentando o risco de incêndio.

Confrontado com a polémica na Marinha, o chefe do Estado-Maior da Armada afirmou que "não há Forças Armadas, em nenhum país, sem disciplina", lembrando que há uma hierarquia de comando que deve e tem de ser respeitada.