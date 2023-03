André Ventura vai estar na Madeira entre 25 e 27 de Março

O líder nacional do partido Chega, André Ventura, vai estar na Madeira, para um contacto mais próximo com os madeirenses, entre os dias 25 e 27 de Março.

Para esta visita estão programadas várias reuniões de trabalho com a estrutura do Chega Madeira, estando igualmente previstos momentos de contacto com a população, explica nota enviada pelo partido.

No sábado, 25 de Março, o líder nacional do partido estará num jantar comício, aberto a todos os militantes e simpatizantes inscritos, às 19h30, no restaurante 'O Lagar'.

No domingo, 26 de Março, André Ventura visitará a Feira da Cana de Açúcar na freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol, pelas 15 horas, e no último dia estará presente na Feira do Livro, pelas 13h30.