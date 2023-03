Ordem dos Médicos quer estar mais próxima da população da Madeira

O Conselho Médico da Madeira da Ordem dos Médicos (OM) manifestou-se, esta quarta-feira, disponível para ajudar na solução dos problemas de saúde na Madeira. A ideia foi veiculada na audiência de apresentação de cumprimentos ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Ver Galeria

O presidente do Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos, eleito em Janeiro deste ano, recusa qualquer estratégia de confronto com o Governo. “Queremos detectar problemas e ser parte das soluções”, vincou Gil Bebiano, salientando a aposta na “crítica construtiva” como forma de “identificar os problemas vigentes e mais importantes”.

As “preocupações” e os “aspectos positivos” da área da saúde na Região foram o mote da conversa com o presidente do Parlamento madeirense. “Procurámos junto do senhor presidente da Assembleia algum apoio em situações que possam ser conturbadas ou de confronto com a tutela da saúde”, adiantou.

José Manuel Rodrigues manifestou-se disponível para uma eventual ajuda e para apoiar a OM nos projetos de aproximação dos médicos à população.

Gil Bebiano inscreveu nos planos do mandato a promoção da literacia da saúde como forma de melhorar as condições de vida dos madeirenses e porto-santenses.

Nós pretendemos habitar o espaço Ordem, não queremos que seja só o sítio onde se paga as quotas. Queremos que haja ocupação do espaço pelos mais novos, pelos mais velhos, pelos reformados e aproximar a população do espaço da OM, com o objectivo de contribuir para a literacia da população. Gil Bebiano

O presidente do Conselho Médico salientou que “uma população com índice de literacia grande vai consumir tudo, desde o carro à saúde, com mais lógica, e com menos sofreguidão”.

É através de conferências e debates que a OM quer fazer esta aproximação à população. As sessões com mais de 80 pessoas devem acontecer no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, ao abrigo do projecto Parlamento com Causas.