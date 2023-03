CMF informa que circulação rodoviária vai estar condicionada em vários arruamentos

A Câmara Municipal do Funchal informa que, aa sequência da empreitada municipal de 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase', será necessário condicionar a circulação rodoviária em vários arruamentos do Funchal, entre segunda e quinta-feira da próxima semana, de 20 a 24 de Março.

Confira os arruamentos que serão afectados:

- Faixa Sul da Av. Arriaga, junto à Rotunda do Infante;

- Estrada Monumental no entroncamento com a Rua da Quinta Calaça/Hotel Baía Azul;

- Rua da Praia Formosa, junto à Madinsom Lighting, no sentido descendente do trânsito;

- Caminho do Monte, no troço compreendido a sul do Caminho de Ferro e a Rua da Portada de Santo António.

Durante estes condicionamentos a circulação rodoviária funcionará mediante sinalização temporária.