Presidente da comissão de inquérito falha na declaração de interesses

Adolfo Brazão omitiu relacionamento empresarial que manteve com Sérgio Marques na sociedade ‘Choupana Hills’. Ex-governante que denunciou as “obras inventadas” e alegados favorecimentos a grupos económicos garantiu, ontem, no parlamento: “nunca senti nenhuma pressão”. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 21 de Março.

Neste Dia Mundial da Árvore ou da Floresta merecem também destaque de capa as 1,5 milhões de árvores plantadas em oito anos. Viveiros da Região produzem 200 mil plantas por ano. Numa nota menos positiva: Ambientalistas consideram espécies invasoras “problema grave” e "choveu um terço do normal em Março".

No Desporto, venda da SAD do Nacional motiva abalo. Rui Alves alega questão de sobrevivência e coloca decisão nas mãos dos sócios. Ex-presidente da Assembleia Geral, Miguel de Sousa, não perdoa “contratos desastrosos” e recusa dar “carta branca”.

Na Cultura, ‘Shrek, o Musical’ estreia na Madeira em Abril.

Saiba ainda que há 140 milhões para investir na agricultura até 2027. O Governo apresenta hoje a proposta de aplicação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum.

