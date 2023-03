27 condutores detidos com álcool na última semana na Madeira

A última semana voltou a ser de excessos na Madeira. Entre os dias 10 e 16 de Março a Polícia de Segurança Pública deteve 27 condutores sob efeito de álcool, sendo que 12 foram apanhados no Funchal, 6 em Câmara de Lobos, 2 na Ribeira Brava, 1 em São Vicente, 1 em Machico, 1 em Santa Cruz e 4 no Porto Santo. Houve ainda outro condutor detido por desobediência no Funchal, por conduzir com a carta apreendida.

Neste período há ainda registo de 63 acidentes de viação, que provocaram uma morte, em Câmara de Lobos, e 2 feridos ligeiros.

Destes destacam-se 50 colisões, 9 despistes, 2 atropelamentos e outros 2 acidentes não especificados.