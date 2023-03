Acção de sensibilização no âmbito do Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios

No âmbito do protocolo assinado com a Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora S.A (MPE), o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM irá implementar uma acção de sensibilização, no dia 21 de Março.

A acção de sensibilização destina-se aos colaboradores do Parque Empresarial da Cancela, no âmbito das Oficinas de Protecção Civil com o tema 'Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios' de forma a consciencializar os participantes para a importância de cumprir com a legislação em vigor relativamente a esta matéria.

"Esta acção será ministrada por um técnico da Divisão de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE), um departamento do SRPC, IP-RAM que, no ano transacto, analisou 86 projectos de SCIE, 82 processos referentes a medidas de autoprotecção e realizou ainda 32 inspecções regulares a diversos edifícios e recintos na RAM, que estão sujeitos a inspeções a realizar pelo SRPC, IP-RAM ou pelo respectivo município, quando classificadas na 1.ª Categoria de Risco, sendo que estas são obrigatórias e devem ser realizadas no prazo máximo estabelecido, mediante a categoria de risco do edifício ou recinto", refere uma nota de imprensa enviada às redacções.