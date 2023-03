MPT afirma que José Manuel Rodrigues tem ideias "perversamente anti-democráticas"

O MPT emitiu um comunicado onde acusa José Manuel Rodrigues de ter ideias "perversamente anti-democráticas" e pede a Miguel Albuquerque que não o inclua na lista de deputados.

"José Manuel Rodrigues da coligação CDS-PSD declara que é mau haver um «clima de suspeição» e os «acertos de contas» entre os intervenientes na política e na justiça. Quanto aos acertos de contas, o MPT não sabe a que caso(s) é que JMR se está a referir. Esses acertos de contas parecem desculpas de corrupto por ser investigado. Era importante esclarecer este tema", refere no documento assinado por Valter Rodrigues.

Afirma que, "quanto ao clima de suspeição é óbvio que deve existir". Para o MPT, "se não existisse, os políticos seriam impunes perante a lei. O MPT alega que é de mau tom o presidente da ALRAM pedir que os Tribunais não investiguem políticos.". "Em todos os sistemas políticos humanos há sempre poder e contra poder para que o despotismo (que só interessa ao déspota) não se instale. No despotismo, tal como capelinhas, os dois poderes não se imiscuem: uns não fiscalizam, enterram processos e perseguem opositores enquanto os outros não reformam", refere o partido.

"Não contente com estas afirmações bombásticas continuou com a sua luta, graças a Deus inglória, contra as redes de informação alternativas não sendo estranho que um dia defenda a criminalização dos que discordam com a cartilha de informação dominada por poucos grupos económicos. Também acrescentou mais uma peça a este Inferno a construir: a subordinação do poder económico e financeiro ao poder político. O MPT defende a independência do poder político do poder económico e vice–versa. Imagine-se esta tragédia, numa sociedade sem redes (de informação) sociais, dominada pelos políticos que não são fiscalizados (para não “descredibilizar” as instituições, segundo JMR). O que seria que aconteceria aos oposicionistas desses políticos no poder? Seriam perseguidos administrativamente e nem poderiam ter emprego, pois os poderes económico e financeiro estariam subjugados a esses políticos", afiança Valter Rodrigues.

O MPT "luta contra as ideias de JMR, e declara que os cidadãos devem não votar na coligação CDS-PSD, se este for candidato, para que não se instale o inferno despótico que JMR quer instituir".