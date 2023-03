"É tempo de Calado se dedicar a defender os interesses dos funchalenses", defende o MPT

O grupo municipal do MPT Funchal diz que "enquanto se discute na Assembleia Legislativa Regional 'obras inventadas' e a influência de empresários na governação regional, Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal, pertencente aos quadros de uma empresa de construção civil – AFAVIAS-, promove obras governamentais, nomeadamente o prolongamento do molhe da Pontinha".

Através de uma nota de imprensa, refere que "a preocupação de Calado com o tsunami parece falsa, pois está prevista a suspensão do PDM para permitir mais construção na Praia Formosa".

"Se esta preocupação fosse verdadeira, o PDM impediria a construção nessa zona", acrescenta.

Quem será que executará essa obra de ampliação do molhe da Pontinha, sabendo que existem relações íntimas entre um alto quadro da mesma empresa de construção civil à qual Calado pertence e a directora da APRAM? Ou sabendo que a esposa de Miguel Albuquerque trabalha para uma empresa de um grupo de construção civil?". Grupo municipal do MPT Funchal

Vimos Calado inaugurar uma paragem de autocarro e um semáforo. Também o vimos na Assembleia Municipal culpar Lisboa pelas viagens de avião e a criticar a governação da República. Também não nos esquecemos que Calado chamou pelo Exercito para patrulhar as ruas do Funchal". Grupo municipal do MPT Funchal

O MPT considera que "é tempo de Calado se dedicar a defender os interesses dos funchalenses utilizando o seu âmbito de competências em vez de se empenhar a aparecer nos mais diversos eventos a opinar sobre assuntos que não são das suas atribuições legais e/ou que são de natureza técnica".