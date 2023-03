Treinador do Marítimo reconhece mérito do "competente" Benfica

Na primeira reacção ao jogo deste domingo, o treinador do Club Sport Marítimo reconheceu o mérito do Benfica, que hoje saiu vitorioso por 3-0, aumentando a pressão sob os verde-rubros, antepenúltimos classificados.

O Benfica é muito melhor do que nós, uma equipa muito competente em todos os momentos do jogo. José Gomes, treinador do Marítimo

Marítimo deu luta mas perde com líder Benfica O Marítimo fechou a 24.ª jornada da I Liga no lugar da classificação onde estava, ou seja no 16.º e antepenúltimo lugar.

O treinador dos verde-rubros destaca que a táctica da sua equipa funcionou em determinados momentos, mas aponta que não foi suficiente face à competência das Águias.

Tentamos condicionar e conseguimos em muitos períodos do jogo, em que pressionamos muitíssimo bem e eles não conseguiam sair a jogar, mas ao mínimo erro a qualidade técnica dos jogadores do Benfica descobriam sempre uma forma de criar algum perigo próximo à nossa área. Portanto, parabéns ao Benfica. A medida que as jornadas vão passando as oportunidades e as probabilidades vão diminuindo. Obviamente, que não podemos é esperar, e ninguém estava à espera, de contar o jogo do Benfica com três pontos garantidos. Nós Tentamos. José Gomes, treinador do Marítimo

O técnico de 52 anos, afirmou ainda que o apoio da massa adepta benfiquista superou o dos maritimistas: "Os jogadores do Benfica venceram os nossos jogadores, o treinador do Benfica venceu o treinador do Marítimo e a mancha vermelha acabou por conseguir abafar a alma e a voz dos nossos adeptos".