José Manuel Rodrigues "não tem qualquer legitimidade" para alertar sobre subordinação do poder político ao económico

O Partido Trabalhista Português (PTP) da Madeira diz que o presidente da Assembleia Legislativa não tem legitimidade para falar aos juízes sobre subordinação do poder político ao poder económico.

Numa nota assinada pelo seu presidente e cabeça-de-lista às próximas eleições regionais, Quinto Costa recorda que "está a decorrer o Congresso de Juízes na Madeira" e que "na abertura do Congresso, José Manuel Rodrigues, Presidente do Parlamento da Região lançou um número de preocupações em relação à Democracia. Uma das preocupações do Presidente do Parlamento é a subordinação do poder político ao poder económico".

Pegando nessas palavras, Quintino Costa frisa que "José Manuel Rodrigues não tem qualquer legitimidade para lançar essa preocupação, sendo vergonhoso para o mesmo, quando é um dos políticos madeirenses que mais tem autorizado e contribuído para essa situação de subordinação".

Entende o presidente do PTP regional que "José Manuel Rodrigues e o CDS sempre estiveram subordinados e de mãos dadas com o poder económico", conclui.