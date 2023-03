José Manuel Rodrigues recebeu o Comandante da Zona Aérea da Madeira

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, hoje, em audiência para apresentação de cumprimentos, o comandante da Zona Aérea da Madeira, o coronel piloto aviador João Filipe Vitorino Rosa.

Recentemente nomeado para um cargo que é assumido, na Madeira, pela primeira vez, João Rosa assegura que a Força Aérea está inteiramente disponível para servir os madeirenses e os porto-santenses, a partir de agora com uma presença mais vincada.

Queremos que todos os madeirenses e porto-santenses sintam que estamos ao lado deles, como sempre estivemos, mas agora com mais presença e mais capacidade de coordenação Comandante da Zona Aérea da Madeira, João Filipe Vitorino.

O novo comandante, que não irá fixar-se na Região, garante que “o trabalho que está a ser feito está a ser bem feito”, relevando, contudo, a importância do reforço da presença institucional deste ramo das Forças Armadas no arquipélago, a qual permitirá “agilizar processos e oferecer um maior apoio à população local”.

Na oportunidade, José Manuel Rodrigues desejou ao coronel piloto aviador as maiores felicidades no desempenho das funções que lhe foram atribuídas e selou o encontro com a oferta da segunda edição do livro Madeira Vista do Céu, obra da autoria do fotojornalista madeirense Gregório Cunha, publicado com o apoio da Assembleia Legislativa da Madeira.