Domingo pré-primaveril, mas nublado e que pode ter chuva

A previsão meteorológica para este domingo, 19 de Março de 2023, aponta para céu geralmente muito nublado, podendo ocorrer aguaceiros fracos, mais prováveis nas vertentes norte e nas terras altas.

Contudo, há melhoria face ao clima de ontem, em que o vento chegou a soprar até 40 km/hora, hoje o IPMA prevê que o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.

Haverá uma pequena subida da temperatura mínima, o que começa a apontar para o início da primavera que está à porta.



No Funchal, cenário ligeiramente melhor, com céu geralmente muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, com vento fraco (inferior a 15 km/hora).



No mar da costa Norte as ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros, enquanto na costa Sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro.

Na temperatura da água do mar pode apreciar uns bons 19 a 20º Celsius.