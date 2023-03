Militares acusados de insubordinação recebidos em Lisboa com abraços e aplausos

Os 13 militares que se recusaram a cumprir uma missão de patrulhamento ao largo do Porto Santo, no passado sábado, foram recebidos hoje no Aeroporto de Lisboa com aplausos e abraços, refere a CNN Portugal.

Pedro Ferreira, irmão de um dos militares referiu, na reportagem, o "acto de bravura" destes 13 homens.

Vai ficar na história da Marinha pelo acto de bravura que 13 homens tiveram num momento em que não se sentiram confortáveis com as condições que tinham, ou que não tinham no caso, para executar uma missão. Precisam sentir que a família está com eles, que os amigos estão com eles, que o povo português está com eles. Estes homens não estão contra a Marinha, estes homens estão pela Marinha. Que se dê o devido crédito a estes homens que precisam de ser ouvidos". Pedro Ferreira, irmão de um dos militares acusados de insubordinação.

Já o pai de um outro militar explica que o filho já devia estar no continente "há quatro meses", mas a missão "tem sido adiada por falta de condições nos navios".

"Há versões que a Marinha está a desenvolver e com as quais está a intoxicar a opinião pública, mas há uma verdade que é a verdade destes homens que vai ser exposta nos locais próprios", disse o advogado Paulo Graça.

Tal como noticiado ontem pelo DIÁRIO, Chefe do Estado-maior da Marinha e Autoridade Marítima Nacional, Henrique Gouveia e Melo esteve ontem na Madeira para dirigir-se à guarnição.

Na ocasião, lembrou que um navio de guerra não é um navio mercante, algo que familiares destes militares consideram ser de "lamentar". "É de lamentar que ele tenha se aproveitado da fragilidade destes homens para de facto começar a fazer uma campanha eleitoral e, dizer aquilo que o presidente da República disse, portanto que os navios precisam de manutenção".