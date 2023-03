Marinha e Autoridade Marítima promoveram acção solidária de dádiva de sangue no Funchal

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional, através das unidades presentes na Região Autónoma da Madeira, promoveram durante esta semana uma campanha de dádiva de sangue no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no âmbito do Dia Nacional do Dador de Sangue, que se comemora no próximo dia 27 de Março.

"Participaram nesta iniciativa militares, militarizados e civis que prestam serviço no Comando da Zona Marítima da Madeira, Departamento Marítimo da Madeira, Capitania do Porto do Funchal, Comando Local da Polícia Marítima do Funchal e Estação Salva-Vidas do Funchal, num total de 14 voluntários, contribuindo assim para a manutenção das reservas sanguíneas do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional daquele hospital", noticiou a Marinha numa nota divulgada nas redes sociais.



Refere a nota que "o Comandante da Zona Marítima da Madeira aproveitou a ocasião para agradecer a disponibilidade de toda a equipa técnica do hospital e de manifestar o desejo de sucesso junto do seu Diretor do Serviço, Dr. Bruno Freitas".



E acrescenta-se: "Tendo em conta que o sangue é um recurso limitado, esta ação solidária assumiu particular relevância na sensibilização e mobilização de todos, esta foi outra forma que encontrámos de salvar vidas e de retribuir à população madeirense o carinho que nos disponibiliza diariamente."