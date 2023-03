Por 2 décimas a noite não foi tropical no Funchal

Por escassas 2 décimas, a noite deste domingo (ainda) de ‘Inverno’ não chegou a ser tropical (temperatura mínima não baixa dos 20ºC) no Funchal. E só não foi tropical a noite porque a temperatura do ar desceu aos 19,8 ºC, pela 00:40, em Funchal/Observatório, estação meteorológica, que passados 40 minutos (01:20) registou 21,8 ºC, o valor máximo mais alto da temperatura durante a noite deste domingo, dia 12 de Março.

A noite ‘quente’ a uma semana do fim da estação mais fria do ano, fez-se sentir, sobretudo, na costa Sul da Madeira, e até cotas intermédias, já que todas as estações meteorológicas da rede do IPMA na localizadas entre a Cancela/SRPC e a Ponta do Sol/Lugar de Baixo, registaram durante a madrugada, em determinados períodos, temperaturas acima dos 20 ºC.

Ao invés, a noite foi mais fria na Bica da Cana. A estação meteorológica localizada neste ponto alto do Paul da Serra registou as temperaturas baixas mais extremas, tanto na mínima (7,4 ºC), quer na máxima (10,1 ºC).