Primeira fase de pré-inscrições para novos alunos do Conservatório até 26 de Março

A primeira fase de pré-inscrições para novos alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, para o ano lectivo de 2023/2024, encontra-se aberta e disponível on-line através do site oficial em https://www.conservatorioescoladasartes.com/inscricoes-e-renovacoes/.

As inscrições decorrem até ao próximo dia 26 de Março.

As renovações de matrícula estarão disponíveis entre os dias 27 de Março e 10 de Abril. Como em anos anteriores, a oferta formativa inclui o Ensino Artístico Especializado, o Ensino Profissional e os Cursos Livres em Artes.

"Para aqueles que têm dúvidas sobre as diferentes opções à disposição na oferta formativa do Conservatório, serão realizadas sessões de esclarecimento abertas a toda a comunidade educativa e demais interessados. Estas sessões decorrerão nos próximos dias 16 (no Polo de São Martinho, Funchal), 17 (no Polo da Ribeira Brava), 21 (Polo de Machico ) e 24 de março (on-line, via Microsoft Teams), entre as 18h00 e as 20h00, com a presença do director Pedagógico, dos Coordenadores dos Cursos e do Psicólogo Escolar", refere uma nota de imprensa.

Estes eventos têm por principal objectivo esclarecer sobre as ofertas formativas da escola, bem como promover a reflexão sobre o desenvolvimento e as escolhas vocacionais dos alunos. Uma das escolhas vocacionais mais significativas para muitos jovens ocorre nos períodos de transição de ciclo, particularmente para o ensino secundário, onde os jovens são confrontados com a necessidade de ter que efetuar escolhas. Assim, pretende-se com estes encontros explorar também as diferentes opções à vossa disposição no Conservatório, e desta forma prestarmos informação fidedigna aos alunos e respetivos encarregados de educação". Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clod

A presença nestas sessões pressupõe uma inscrição gratuita, através do link https://forms.office.com/e/Z4TcVguJyx.