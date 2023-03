Porsche - o carro dos seus sonhos

A história desta marca de automóveis teve início em 1948 com o Type 356, contudo, a base para a criação da empresa foi lançada no escritório do professor Ferdinand Porsche muito antes. A primeira carteira de pedidos registada em 1930, indica a fase inicial de uma lenda em formação.

Este Porsche Cayman S oferece muito mais do que boa estética. Além de muito bonita, esta viatura com estilo desportivo, vem aliada ao conforto, excelente desempenho e uma condução agradável.

O motor central dá-lhe equilíbrio e estabilidade na condução, porta-bagagem frontal e traseiro dão espaço acrescido de arrumação.

Com motor de 2.5 turbo a gasolina, e 350 cavalos de potência no motor, tem uma caixa automática de 7 velocidades com patilhas no volante. A versão S vem com muitos extras de fábrica, onde estão incluídos os bancos desportivos em pele, aquecidos. Além disto tem diferentes modos de condução, abertura da válvula de escape que darão arrepios aos amantes do mundo automóvel. No que diz respeito à tecnologia incorporada, tem sensores de luz e chuva, de estacionamento, GPS, computador de bordo e regulador de velocidade.

“Não conseguia encontrar o carro dos meus sonhos, então projectei um.” Ferdinand Porsche

O seu valor comercial é de 78 900 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 1020,50 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107/913454545 ou 913454540 ou então visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.