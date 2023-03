Professores do 1.º ciclo e pré-escolar da Madeira vão passar a ter reduções na componente lectiva

Os docentes do pré-escolar e do 1.º ciclo da Madeira vão ter, a partir do próximo ano letivo, reduções horárias na componente letiva, à semelhança dos restantes colegas, indicou hoje o Governo Regional ao sindicato dos professores.

Em declarações aos jornalistas após um encontro com o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, o coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), Francisco Oliveira, adiantou que foi uma "reunião dura", mas que "valeu a pena" na medida em que se registou um avanço na resolução de alguns dos problemas da classe docente.

"Em primeiro lugar, o senhor secretário garantiu-nos que no próximo ano letivo todos os professores do 1.º ciclo e os educadores vão ter as reduções da componente letiva", afirmou o dirigente sindical.

Atualmente, os professores dos 2.º e 3.º ciclos e do secundário têm direito, a partir dos 50 anos, a reduções na componente letiva, enquanto os restantes colegas não.

"O horário continua a ser o mesmo, mas em termos de contacto com as crianças há uma redução que normalmente é a partir dos 50. No caso dos colegas do 1.º ciclo e pré-escolar poderá ser outra, mas será o equivalente à situação que se vive neste momento nos outros setores", referiu Francisco Oliveira.

O coordenador do SPM indicou também que secretário regional da Educação garantiu que 175 professores contratados, de um total de cerca de 300, vão vincular no próximo ano letivo.

Por outro lado, Francisco Oliveira referiu que "infelizmente" ainda não houve abertura por parte do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, para "resolver a avaliação docente" que, defendeu, "nem serve os professores nem serve as escolas".

O fim das quotas de acesso ao 5.º e 7.º escalões e a recuperação do tempo de serviço perdido pelos professores que vincularam antes de 2011 são outra das reivindicações do sindicato que não tiveram avanços na reunião de hoje, de acordo com o dirigente sindical.