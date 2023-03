Revolta no navio ‘Mondego’ terá tido um militar instigador

A Marinha acredita que entre os 13 militares do ‘Mondego’ que, no sábado passado, recusaram sair para uma missão de acompanhamento de um navio de espionagem russo, ao largo da Madeira - por avarias no patrulha (a Marinha diz que podia “navegar em segurança”) -, há um que terá instigado os outros.

A notícia é avançada hoje pelo Correio da Manhã 'on-line' que acrescenta que esse elemento, que a Armada deverá identificar à PJ Militar, poderá vir a ter uma eventual pena por insubordinação agravada.

Refira-se que os 13 militares que se recusaram a cumprir uma missão de patrulhamento ao largo do Porto Santo, no passado sábado, foram recebidos ontem no Aeroporto de Lisboa com aplausos e abraços.

Pedro Ferreira, irmão de um dos militares referiu, na reportagem à CNN Portugal, o "acto de bravura" destes 13 homens.

Mas o que é certo é que estes militares, que vão ser ouvidos na segunda-feira, arriscam-se a várias penalizações.