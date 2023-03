Militares do patrulha ‘Mondego’ rendidos faseadamente hoje e amanhã

O caso ‘Mondego’ está longe de ser encerrado. Hoje, chega à Madeira o Chefe do Estado-Maior da Armada para marcar posição perante a insubordinação de 13 militares, quando no passado sábado recusaram embarcar no navio patrulha NRP Mondego, que cumpre a sua missão nos mares da Madeira, alegando falta de condições de segurança. A missão visava acompanhar um navio científico russo que passava ao largo do Porto Santo, tema que o DIÁRIO tem vindo a acompanhar nas suas edições impressa e 'on line'.

Gouveia e Melo deverá chegar ao início da manhã desta quinta-feira à Região, deslocando-se ao navio por volta das 11 horas, conforme revelou ao DIÁRIO um elemento da Marinha. A mesma fonte deu conta de que a rendição dos 13 militares, quatro sargentos e nove praças, será feita de forma faseada entre hoje e amanhã, sem colocar em causa a operacionalidade do navio.

Polícia Judiciária Militar investiga recusa de embarque por parte de militares na Madeira Foi aberto um processo disciplinar para apurar todos os factos do caso ocorrido na noite de sábado

A insubordinação ocorrida no passado sábado, na Madeira, já fez tremer as mais altas estruturas da Marinha, tendo o próprio Chefe do Estado-Maior da Armada deixado claro de que “não há forças armadas sem disciplina”, deixando prever ‘mão pesada’ no tratamento do caso. A disciplina é a "cola" essencial em toda a estrutura, lembrando também que a missão de servir o País obriga a riscos e sacrifícios.

Gouveia e Melo chega hoje à Madeira e visita na manhã desta quinta-feira o NRP Mondego. , Foto: PAULO SPRANGER/ Global Imagens

Mas uma coisa posso garantir a todos, não há Forças Armadas sem disciplina. A disciplina é a cola essencial das Forças Armadas. No dia em que formos indisciplinados, no dia em que não acreditarmos na linha de comando, no dia em que essa linha de comando é subvertida, nós ficamos sem Forças Armadas. Gouveia e Melo, Chefe do Estado-Maior da Armada

Your browser does not support the audio element.

À semelhança do que já havia referido inicialmente o porta-voz da instituição, Gouveia e Melo deixou, ontem, bem claro que quem decide se há ou não condições para realizar qualquer operação é a hierarquia. A par disso, assegurou igualmente que o problema da falta de manutenção do navio - que teria um dos motores avariado - não se pode confundir com indisciplina.

No seu entender, "essa hierarquia não pode ser substituída por um grupo da guarnição que começa a decidir se faz ou não faz as missões porque, se não, caímos no ridículo de um dia termos que fazer uma reunião geral antes de cada missão e de braço no ar votarmos se vamos ou não fazer a missão", referiu.

Your browser does not support the audio element.

Após o incidente, a Marinha anunciou que vai avançar com processos disciplinares aos militares e ordenou uma inspecção às condições de segurança do NRP Mondego. Entre as várias limitações técnicas invocadas pelos militares constava o facto de um motor e um gerador de energia eléctrica estarem inoperacionais.

A Marinha, entretanto, confirmou que o NRP Mondego estava com "uma avaria num dos motores", mas referiu que os navios de guerra "podem operar em modo bastante degradado sem impacto na segurança", uma vez que têm "sistemas muito complexos e muito redundantes".

Ontem, o comandante do navio, abordados pelos jornalistas disse ter do seu lado metade da guarnição do NRP Mondego.

Your browser does not support the audio element.

Vasco Lopes Pires admitiu que “assumiu que o navio tinha condições de segurança para navegar”, tendo garantido que “se em algum momento sentisse que algum dos militares estaria em perigo retornaria para o Funchal e abortaria a missão”.

50% da guarnição estava do lado do comandante do NRP Mondego “Não posso fazer juízos de valor. Temos 13 processos disciplinares em curso, tive 50% da guarnição do meu lado e outros 50% que não quiseram cumprir as ordens”. Estas foram as palavras do comandante do NRP Mondego à TVI, que esteve esta manhã no navio-patrulha.

O Primeiro-ministro já se pronunciou sobre o caso. António Costa limitou-se a dizer que as forças armadas têm tudo ao seu dispor para desempenhar as suas missões onde quer que sejam.

Ainda assim, o líder do Executivo português não foi poupado nas críticas parte dos partidos da oposição, tendo os partidos mais à direita na Assembleia da República apontarem a necessidade de ouvir, no Parlamento, a ministra da Defesa e o Chefe do Estado-maior da Marinha. O líder do CHEGA, André Ventura, dizia que o tema é humilhante para Portugal. Já a Iniciativa Liberal, pela voz do deputado Rodrigo Saraiva, defendeu a desobediência dos militares.

Your browser does not support the audio element.

Sargentos dizem que anomalias do navio Mondego eram "grave risco" para tripulação O presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS) considerou hoje que as anomalias do navio que falhou uma missão a norte do Porto Santo porque 13 elementos recusaram embarcar por questões de segurança representavam "grave risco" para a tripulação.

Sobre o caso, o Presidente da República escusou-se ontem qualificar o comportamento dos 13 militares insubordinados, nem quis, para já, tirar conclusões sobre eventuais efeitos deste caso na chefia da Armada.

Interrogado se considerava que o chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, teria ficado fragilizado com este caso, Marcelo Rebelo de Sousa, que é também o comandante supremo das Forças Armadas, respondeu: "Não vamos agora estar a falar daquilo que são as conclusões a que chegará a inspecção ou fiscalização em curso".

13 militares da Marinha recusam missão em navio com avaria A Marinha Portuguesa confirmou, através de um comunicado divulgado na sua página oficial, que 13 militares do navio NRP Mondego, que se encontra atribuído à Zona Marítima da Madeira, recusaram ocupar os respectivos postos na preparação da largada para execução de uma missão, na noite do passado sábado (11 de Março). Nesse dia o navio encontrava-se com uma avaria num dos motores, dá conta a mesma nota, avançando que os militares em causa arriscam responder por insubordinação.

Ver Galeria

A par disso, o Presidente da República apontou a necessidade de actualização de meios nos três ramos das Forças Armadas. "Não, eu gostaria de dizer que há na Marinha, como no Exército, como na Força Aérea, capacidades que vêm do passado, umas mais recentes, outras menos recentes, que precisam de actualização. E essa actualização vai ser agora mais possível do que foi no passado próximo", referiu.

Também o presidente do PSD, Luís Montenegro, ontem à noite, disse que "nunca" vai "legitimar actos de indisciplina", mas rejeitou que se faça uma "prévia condenação" dos militares da Marinha que se recusaram a embarcar no navio Mondego.

"Eu espero que a Marinha portuguesa faça uma avaliação bem profunda, sem complexos, daquilo que se está a passar, para nós sabermos quem é que tem razão", afirmou o líder do PSD, numa intervenção em Évora, na noite desta quarta-feira.

Na ocasião, alertou também: "Nós podemos ter razões para compreender aqueles que se recusaram a fazer aquela operação e temos de ter abertura de espírito para isso, não partir já para uma prévia condenação desse acto".

Já durante o dia de ontem, o deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira lembrara que este é mais um incidente preocupante que põe em causa o papel de patrulhamento da Marinha nas águas portuguesas.

Your browser does not support the audio element.

Mas a agenda desta quinta-feira não de limita a este caso do NRP Mondego.

Saiba que outros destaques marcam o dia de hoje:

Política

9h30 - Reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal. Ao final do dia, pelas 18 horas, tem lugar a Reunião Ordinária Pública, descentralizada, da Câmara Municipal de Santa Cruz, apontada para a Junta de Freguesia de Gaula.

Às 11 horas, reúne a 7ª Comissão Especializada Permanente da Administração Pública, Trabalho e Emprego, da Assembleia Legislativa da Madeira.

A CDU tem agendada para as 10h30, uma iniciativa política sobre o flagelo habitacional que atinge as famílias madeirenses, depois de já ontem o dirigente comunista Duarte Martins ter denunciado a falta de políticas de habitação em Santa Cruz. A acção marcada para hoje decorrerá no Largo do Phelps.

CDU diz que faltam políticas de habitação em Santa Cruz A CDU esteve na tarde desta quarta-feira junto à Câmara Municipal de Santa Cruz para denunciar a falta de políticas de habitação naquele concelho.

Uma hora depois, às 11h30, Miguel Albuquerque, visita a Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Lombo do Guiné

Às 17h30, Eduardo Jesus e Pedro Fino visitam as obras de reabilitação e requalificação museológica do Forte de São Filipe e Largo do Pelourinho. Após a intervenção que deixou a descoberto as ruínas do Forte de São Filipe, com esta proposta, que abrange uma área de 2840 m2, pretende o Governo Regional que este espaço possa ser visitado e tenha um carácter dignificante que uma zona desta natureza deve ter, para que a população local e os turistas possam visitar todos os vestígios arqueológicos do local.

Cultura e Espectáculos

Às 9 horas, o Instituto para a Qualificação, no Pico dos Barcelos, recebe o ‘3.º Encontro de Psicólogos’, uma iniciativa que contará com a participação de cerca de 40 técnicos dos Serviços de Psicologia e Orientação das escolas da RAM, procurando promover a reflexão sobre as escolhas vocacionais que os jovens da Região têm à sua disposição, bem como divulgar a oferta formativa deste instituto para 2023/2024, que é dirigida a um vasto público a partir dos 15 anos de idade e que pode ser consultada na página do IQ.

Para as 09h30 está agendada a apresentação oficial do concurso `A Voz de Santa Cruz 2023´.

Seminário Desporto e Ciência 2023 regressa ao formato presencial em Março O edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, acolhe a 16 e 17 de Março, o Seminário Desporto e Ciências 2023.

Às 14 horas, na Universidade da Madeira, é dado o pontapé de saída para o ‘Seminário Desporto e Ciência 2023’, que, durante dois dias, no Colégio dos Jesuítas, docentes, investigadores, estudantes e profissionais de desporto vão reunir-se com o intuito de partilhar o conhecimento científico na área das Ciências do Desporto e de dar resposta a questões relevantes e problemáticas relacionadas com o Treino Desportivo, Saúde e Prescrição do Exercício, Educação Física e com a Gestão do Desporto. Este encontro marca o regresso do seminário ao formato presencial. Hoje, as sessões prolongam-se até às 18 horas e amanhã decorrerão entre 9 e 18 horas.

Também à tarde, mas às 15 horas, tem início o XII Congresso de Juízes Portugueses, com o tema ‘Democracia, Direitos, Desenvolvimento', no Centro de Congressos da Madeira. Além das palestras, ao final do dia haverá música e animação.

Para as 21h30, está agendado mais um concerto no emblemático Reid’s Palace, com os ‘Solistas COM’.

Além de saber o que vai acontecer hoje, pode ser relevante ficar a par das efemérides que marcam o dia 16 de Março (considerado o Dia Mundial do Urso Panda), ao longo do tempo:

1851 - A Espanha assina a Concordata com a Santa Sé.

1916 - No Governo de António José de Almeida é criado o Ministério do Trabalho e Previdência Social.

1917 - Kerenski proclama a República na Rússia.

1927 - O avião Argus dos portugueses Sarmento de Beires, Jorge Castilho e Manuel Gouveia faz a primeira travessia noturna do Atlântico Sul.

1935 - A Alemanha de Hitler repudia as cláusulas de desarmamento previstas no Tratado de Versalhes. Começa o reequipamento militar do país.

1974 - Tentativa de golpe militar, em Portugal, pelo Regimento de Infantaria 5 das Caldas da Rainha.

1979 - Morre, com 90 anos, Jean Monnet, figura chave na fundação da União Europeia.

1986 - A Suíça rejeita, em referendo, a adesão à Organização das Nações Unidas (ONU).

2002 - Cientistas dos EUA completam a descodificação do primeiro mapa de proteínas de um ser vivo.

2006 - É aprovada a proposta de Lei para o Sistema Integrado da Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP), que até hoje ainda não foi devidamente implementado.

2014 - Num referendo considerado ilegal pela comunidade internacional, a Crimeia decide tornar-se independente da Ucrânia e anexar-se à Rússia, levando a União Europeia a aplicar, no dia seguinte, a primeira de uma série de sanções a Moscovo.

2020 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara que a pandemia de covid-19 é a maior crise sanitária global 'do nosso tempo'.

- A ministra da Saúde, Marta Temido, anuncia que Portugal regista a primeira morte de uma pessoa infectada com o novo coronavírus.

2022 - Conselho da Europa expulsa a Rússia.

Pensamento do dia:

"Só os medíocres sabem o que fazer com a vitória". Natália Correia (1923-93), escritora, poeta e ex-deputada portuguesa.