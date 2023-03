'QiGong' foi até à Escola de Santa Cruz através dos alunos da Francisco Franco

Os alunos do projecto de 'Qigong' da Escola Secundária de Francisco Franco, dinamizado pela professora Anabela Infante Costa, visitaram o Centro de Apoio à Aprendizagem com valência Unidade Especializada da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, com intuito de promover aquela modalidade, que é originária da China, fazendo parte da medicina tradicional chinesa e das artes marciais), também conhecida como Arte da Longevidade.

Caracterizada por um conjunto de práticas de caracter físico, respiratório e mental, recorre a movimentos lentos que, quando praticada regularmente, promove a redução do stress, o controlo da ansiedade, a gestão mais equilibrada das emoções e dos desafios, a melhoria da capacidade de concentração e de atenção, a melhoria quanto à coordenação, flexibilidade e postura corporal, permitindo a realização de um trabalho sobre a consciência, a presença, o foco e a confiança.

Sendo evidentes os benefícios para quem pratica a modalidade, a visita realizada permitiu comprovar que poderá ser praticada por todos. A actividade foi acolhida pela Unidade Especializada da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz cujo grupo de alunos com um conjunto de necessidades específicas, partilhou com os alunos da Escola Secundária de Francisco Franco, esta prática milenar chinesa, o que lhes proporcionou momentos de relaxamento, felicidade, cumplicidade, confiança, auto-estima, empatia, indisfarçáveis nos sorrisos dos nossos “novos cúmplices” (para sempre gravados na nossa memória e nos registos fotográficos realizados).

Esta experiência, enriquecedora para os dois grupos de alunos, onde a diferença poderia ser, à partida, um obstáculo intransponível, revelou-se inesquecível e mostrou que as particularidades de uns não têm de ser barreiras para outros e que as novas experiências podem ser os catalisadores da mudança e da integração.

Esta actividade só foi possível graças ao convite da professora de Educação Física, Carla Jesus e à abertura e disponibilidade da Unidade Especializada da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz que acolheu e valorizou o projeto da Francisco Franco.