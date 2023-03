Escola de Santo Amaro recebe computadores através do projecto 'Crianças em Participação'

A vereadora Helena Leal esteve hoje na EB1 PE Santo Amaro para a entrega de dois computadores que vão permitir aos alunos a consulta mais rápida dos temas em estudo na sala de aulas.

A EB1 PE Santo Amaro apresentou o projecto 'Mais tecnologia – maior participação' no âmbito do 'Crianças em Participação', uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, que visa sensibilizar os mais jovens para as questões do poder local, estimulando o pensamento crítico, mediante a apresentação de propostas de interesse para o Município do Funchal e para a comunidade educativa.

Esta iniciativa da autarquia destinou-se a escolas do 1º Ciclo e candidataram-se cinco escolas, que receberam uma comparticipação de mil euros para implementar as respectivas ideias.

Sobre a iniciativa, Helena Leal realça que é "extremamente positiva a envolvência dos jovens", já que, explica, "mostra que querem ter uma palavra activa na vida da cidade e das suas comunidades educativas".