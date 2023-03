Professores e alunos suecos vieram à Madeira para compreender 'escola inclusiva' na HBG

Três professores suecos vieram à Madeira para aprenderem com a equipa docente da Escola Horácio Bento de Gouveia, no Funchal, e sete alunos que estão a concluir o ensino profissional vieram realizar um estágio nesse mesmo estabelecimento de ensino.

O grupo está particularmente interessado em compreender como é que se operacionaliza a escola inclusiva e como se implementa a metodologia ‘Problem Based Learning’ – trabalho de projeto dinamizado na turma 9.º 1, pelo Prof. Rómulo Neves, na aula de Inglês. A vinda destes docentes e discentes insere-se no âmbito de projectos Eramus+.

"No entanto, o impacto dessa iniciativa ultrapassa, em larga escala, os objetivos iniciais. Diretamente, estão envolvidos seis professores supervisores e cerca de quarenta professores de diferentes áreas do saber, os quais partilham o seu trabalho com estes alunos e professores visitantes", indica nota da escola.

Os alunos suecos apresentaram, nas diferentes turmas onde estão colocados, o seu país, escola e cultura. "A receptividade pelos alunos madeirenses tem sido destacada, pois há um genuíno interesse em conhecer os alunos suecos e comunicar com eles, nos diferentes espaços da escola", refere a mesma nota.

No fundo, esta visita tem permitido que os alunos e docentes coloquem em prática o seu inglês, leccionando algumas disciplinas nessa língua. "Mas esta experiência não se resume à sala de aula. O Departamento de Atividades Extracurriculares organizou-se para alargar as experiências dos nossos visitantes e proporciona aulas de Ioga, Meditação, aulas de Português como língua estrangeira ou Desporto Escolar para demonstrar como a Escola ainda é o melhor local para se formar um cidadão. Até o CS Marítimo, pela equipa de Andebol, abriu as suas portas para um treino coletivo", explica a escola.

Além disso, o Grupo ‘Dançando com a Diferença’ ofereceu um workshop de teatro e dança inclusiva; o Centro Luís de Camões, mostrou como funciona uma instituição de solidariedade social; o ‘Novo Super - Hospital’ explicou como acolhe alunos que beneficiam de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão para realizar o plano individual e transição para a vida ativa e o Parque Natural do Funchal partilhou a beleza das nossas serras. "A nível cultural, planificou-se uma volta à ilha, no qual o Porto Moniz deslumbrou os visitantes; um passeio de catamarã e um jantar tipicamente madeirense! A receptividade dos parceiros habituais do Clube Europeu da HBG demonstra uma grande generosidade", assume o estabelecimento de ensino.

No próximo ano lectivo, será a vez da HBG levar um aluno de cada turma do 9.º ano para conhecer a oferta educativa profissional existente na escola sueca e trazerem um contributo para a orientação escolar e profissional.

"A aposta nestes projetos internacionais faz todo o sentido quando se pretende implementar uma educação inclusiva no século XXI. Os ganhos para a Comunidade Escolar são imensos, medidos através das inúmeras possibilidades de aprendizagem formal e não-formal", indica.