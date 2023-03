VI edição da 'Voz de Santa Cruz' terá Miguel Pires como padrinho

A nova edição da iniciativa 'A Voz de Santa Cruz' arranca já no dia 16 de Abril com o casting geral, a decorrer no Hotel Vila Galé. O certame, que este ano terá como padrinho o músico Miguel Pires, termina a 25 de Junho, dia do concelho.

Após um interregno forçado devido à pandemia de covid-19, eis que hoje foi apresentada a VI edição deste concurso de talentos, na Câmara Municipal de Santa Cruz, através da vice-presidente Élia Ascensão, que tem o pelouro da cultura. Miguel Pires aproveitou a oportunidade para garantir que será “um padrinho daqueles chatos que acham que devem colaborar na educação das crianças”, antevendo uma dedicação e contributo para a aprendizagem musical dos concorrentes.

Na ocasião, a autarca fez questão de agradecer a participação de todos os parceiros, "sublinhando a importância deste evento para a programação cultural anual do concelho, enquanto que o presidente Filipe Sousa realçou o crescimento que o evento tem vindo a evidenciar ano após ano, o que está bem patente no percurso ascendente de alguns dos participantes, focando o caso de Carlota Freitas, que cantou duas músicas na sessão de apresentação da Gala, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho".

A novidade deste ano, de acordo com Fábio Ferro, chefe de divisão da Cultura, será uma batalha entre os dois finalistas de cada categoria, na gala final. Vão cantar em conjunto a mesma música, o que decidirá os vencedores.

"De salientar que «A Voz de Santa Cruz» é um projecto de cariz cultural que se assume como promotor de dinâmicas económico-sociais e culturais, no domínio da música, e que pretende promover a promoção de talentos, a consolidação e projeção de artistas emergentes a nível local e regional, bem como a formação e mediação de públicos no fomento de uma cultura musical diversificada", refere nota da CMSC.

O evento é estruturado em várias etapas, desde a divulgação e comunicação, o período de inscrições, o casting, o período de ensaios, e, por fim, as galas nas quatro freguesias do Concelho (Santo António da Serra, Camacha, Gaula e Caniço) e a gala final em Santa Cruz; inserida na programação das Festas do Concelho - SantaFaz.

Os participantes têm de residir no concelho de Santa Cruz, sendo o concurso composto pelas seguintes categorias etárias: Infantil, dos 6 aos 11 anos; Juvenil, dos 12 aos 17 anos; e Adulto, a partir dos 18 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser formalizadas através de requerimento próprio disponível na página oficial do Município, nos Serviços de Atendimento ao Público, no Edifício da Câmara Municipal de Santa Cruz, na Loja do Munícipe e nas Juntas de Freguesia do Concelho