'Voz de Santa Cruz' regressa após quatro anos de paragem

Está de volta aos palcos do concelho o projeto de cariz cultural 'A Voz de Santa Cruz.

A autarquia refere-se a "um evento que se assume como promotor de dinâmicas económico-sociais e culturais, no domínio da música, e que pretende promover a promoção de talentos de pessoas residentes no concelho, a consolidação e projecção de artistas emergentes a nível local e regional, bem como a formação e mediação de públicos no fomento de uma cultura musical diversificada".

O evento vai decorrer em várias etapas, "desde a divulgação e comunicação, o período de inscrições, o casting, o período de ensaios, e, por fim, as galas nas quatro freguesias do Concelho (Santo António da Serra, Camacha, Gaula e Caniço) e a gala final em Santa Cruz; inserida na programação das Festas do Concelho - SantaFaz".

De acordo com a organização, podem participar nesta iniciativa residentes do Concelho de Santa Cruz, sendo o concurso composto pelas seguintes categorias etárias: Infantil, dos 6 aos 11 anos; Juvenil, dos 12 aos 17 anos; e Adulto, a partir dos 18 anos

As inscrições são gratuitas e podem ser formalizadas através de requerimento próprio disponível na página oficial do Município (www.cmsantacruz.pt), nos Serviços de Atendimento ao Público, no Edifício da Câmara Municipal de Santa Cruz, na Loja do Munícipe e nas Juntas de Freguesia do Concelho.

A apresentação oficial do concurso `A Voz de Santa Cruz 2023´ está agendada para esta quinta-feira, 16 de Março, pelas 09h30, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho de Santa Cruz.