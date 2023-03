CMF avisa para interrupção ao trânsito na Rua dos Ferreiros

Devido à realização de trabalhos na cobertura de um edifício, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) avisa que será necessário proceder à interrupção do trânsito automóvel na Rua dos Ferreiros, no troço compreendido entre a Rua dos Netos e a Rua Francisco Franco 'Escultor', amanhã, sábado, dia 18 de Março, entre as 08h00 e as 20h00.

Assim, como alternativa à circulação rodoviária deverá ser utilizada a Rua 5 de Outubro ou a Rua Castanheiro, adverte.

A autarquia solicita aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente.

A coordenação do trânsito será efectuada, como habitualmente, pela Polícia de Segurança Pública.