Prédio junto à ‘Francisco Franco’ será Centro de Inovação Tecnológica

O prédio devoluto que é propriedade do Governo Regional, junto à Escola Básica e Secundária Francisco Franco, já não será a futura sede do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NR-LPCC), para ser transformado em Centro de Inovação Tecnológico e albergar um auditório ao serviço da referida escola. A revelação foi feita hoje pelo presidente do Governo Regional, durante a visita ao referido estabelecimento de ensino no centro do Funchal.

“Aquele prédio estava destinado ao Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, mas foi, por consenso e diálogo com a Liga, foi decidido que tinha mais sentido a Liga Contra o Cancro ter novas instalações junto à futura unidade hospitalar”, justificou Miguel Albuquerque.

“Vamos reaproveitar este prédio para criarmos um CIT, um Centro de Inovação Tecnológica ao serviço da escola e da comunidade”, e em compensação, será assegurada uma nova sede ao NR-LPCC na zona de Santa Rita, onde está em construção o novo Hospital Central e Universitário da Madeira. “Tem toda a lógica”, reforçou o governante.

Adiantou que a pretensão para o prédio ‘paredes meias’ com a ‘Francisco Franco’ é “incorporar tudo o que é vanguarda tecnológica no sentido de complementar a formação nesta área”. Para o efeito diz já estar verba disponível no PRR para esse investimento, cujo projecto será agora elaborado.

Porque o “prédio é grande”, em princípio “o rés-do-chão será destinado a um auditório”, concretizou.