Tráfego bastante intenso na Via Rápida

Bom dia. O trânsito neste início de sexta-feira, 17 de Março, decorre com alguma intensidade, mas ainda sem muitas dificuldades, com a excepção da habitual zona desde a Cancela ao nó de Pestana Júnior, no sentido Machico-Ribeira Brava.

Ver Galeria

Na saída da Via Rápida e na zona de influência do Hospital, há como também é habitual um grande volume de viaturas.

Quem vem da zona Oeste, no sentido Ribeira Brava-Machico, vai encontrar poucas dificuldades a esta hora, embora seja um período de maior afluência de viaturas.

De resto, conduza com precaução e atenção à estrada e às acções dos restantes condutores.