Jogo com o Benfica origina multa de mil euros ao Marítimo

Como rescaldo do jogo com o Benfica, o Marítimo foi multado em 1000 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF. A multa foi aplicada em virtude de atraso no reinício do jogo. “A segunda parte do jogo começou com três minutos e atraso, devido à chegada tardia de ambas as equipas ao túnel de acesso ao relvado, não tendo sido apresentada qualquer justificação”. Pelo mesmo motivo, o Benfica foi multado em 1.224 euros.

O Conselho de Disciplina, entretanto, moveu um processo de inquérito ao Director do estádio, José Luís Mano e ao Marítimo, em consequência da entrada em campo das duas crianças, adeptas encarnadas’, no final do jogo, aguardando esclarecimentos das forças de segurança presentes no estádio.

Refira-se que os jogadores João Afonso e André Vidigal foram castigados com um jogo de suspensão e multados, ambos, em 108 euros.