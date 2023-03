Lotação esgotada para o jogo com o Benfica

Estão já esgotados os bilhetes para o jogo do Marítimo com o Benfica, neste domingo, de acordo com fonte do clube verde-rubro, confirmando-se assim a previsão de casa cheia. Os bilhetes para os sócios verde-rubros sem lugar anual e para o público em geral, começaram já a ser vendidos no final da semana passada e, na última quarta-feira, o clube informava já não haver bilhetes para as Bancadas Topo Norte e Topo Sul. Agora, a dois dias da realização do jogo, já não há bilhetes disponíveis para qualquer sector do estádio.

Recorde-se que o bilhete mais barato custava 15 euros para sócio e o mais caro 60 euros para não sócio. Os sócios verde-rubros com lugar anual têm acesso gratuito ao estádio. Sendo assim, o estádio deve registar a maior enchente da época, sendo de referir que a lotação do Estádio do Marítimo é de 10.600 espectadores.

O jogo do Marítimo com o Benfica, da 23ª jornada da I Liga, realiza-se neste domingo pelas 18 horas.