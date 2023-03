PSP desmente acusações feitas pelo Marítimo em relação ao jogo com o Benfica

A Polícia de Segurança Pública, através de comunicado enviado ao DIÁRIO, veio desmentir as acusações feitas pelo Marítimo, em relação ao jogo do passado domingo, diante o Benfica, em que denunciou a "inoperância" da PSP após ter sido solicitada a sua intervenção para garantir as respectivas condições de segurança e os direitos" dos associados do clube.

O art.º 26 da Lei em referência estabelece que a emissão e venda de títulos de ingresso compete ao organizador da competição desportiva que acorda com o promotor do espectáculo desportivo a emissão dos títulos de ingresso; De acordo com o art.º 8 alínea e) do mesmo diploma, é dever do promotor do espectáculo adoptar e cumprir o regulamento de segurança e de utilização dos espaços de acesso público do recinto desportivo: no caso, nos termos de art.º 7 n.º 2, a vigilância e controlo destinados a impedir o excesso de lotação em qualquer zona do recinto, bem como assegurar o desimpedimento das vias e acessos e ainda, nos termos do art.º 7 n.º 3 alínea a), assegurar a separação física dos adeptos reservando-lhes zonas distintas. Comando Regional da PSP Madeira

Nesse sentido, a PSP afirma que "é alheia" à questão da venda de bilhetes para os diferentes sectores do Estádio, acrescentando que a única situação que motivou a intervenção da polícia, "por iniciativa própria", ocorreu no sector D do estádio, "onde haviam sido adquiridos bilhetes por adeptos do SLB para um sector onde, habitualmente, se encontra um grupo organizado de adeptos do Marítimo não legalizado, sem a devida segregação, sendo que todos os adeptos tinham bilhetes que correspondiam aos lugares onde efectivamente se encontravam", pode ler-se no comunicado.

Na mesma nota, a PSP refere que a situação foi exposta pela PSP ao Oficial de Ligação aos Adeptos do Marítimo e ao Director de Segurança do estádio, "não tendo sido possível arranjar uma solução para a sua deslocação dado que o recinto estava lotado".

Perante estes factos, a autoridade esclarece que "assumiu medidas de segurança para salvaguardar questões de ordem pública tendo condicionado 2 filas de cadeiras e efectuado um tampão de segurança entre adeptos", um facto que motivou que "alguns dos adeptos do SLB tivessem de ocupar zonas de acesso, mas que foram devidamente controladas pelo efectivo da PSP presente no local".