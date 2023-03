Barreiros ao rubro para o Marítimo - Benfica

Os adeptos do Benfica e do Marítimo já se fazem ouvir na zona dos Barreiros, na cidade do Funchal, onde dentro de minutos o Estádio do Marítimo vai ser palco de um jogo decisivo entre as Águias e os Maritimistas.

Já há onzes no Marítimo - Benfica Já são conhecidos os onzes iniciais para o encontro entre Marítimo e Benfica a contar para a 24.ª jornada da I Liga e que está agendado para as 18 horas de hoje.

Os verde-rubros, antepenúltimos classificados, recebem hoje, em casa, o líder da I Liga. As camisolas dos dois clubes já pintam as ruas circundantes ao estádio. Dentro do recinto, os adeptos fanáticos fazem ouvir a sua voz em busca da vitória.

Este é um jogo decisivo para o clube madeirense arrecadar pontos e manter o lugar na I Liga de futebol português.

"Acredito que nós não vamos descer de divisão" Presidente da primeira Claque Feminina do Marítimo está confiante que o clube madeirense vai manter o lugar na I Liga de futebol português

Confira o vídeo captado por Miguel Espada da ASPRESS