Vídeo revela músico da Madeira a partilhar momento musical com Caetano Veloso

Com um percurso ligado ao jazz, o músico madeirense André Santos tem acompanhado regularmente o conhecido cantor Salvador Sobral, além de participar nos projectos Mano a Mano, MUTRAMA, Cantigas de Maio e Maria João & Carlos Bica Quarteto, tendo já editado discos em nome próprio. Recentemente, o guitarrista da Madeira viveu uma experiência única, registada em vídeo.

Mas vamos por partes.

André Santos esteve recentemente e pela primeira vez no Brasil, para acompanhar o cantor Salvador Sobral em diversos espetáculos.

E foi no Brasil que o músico madeirense (à esquerda na foto e no vídeo) teve a oportunidade de partilhar um momento musical com mundialmente influente músico, cantor e compositor brasileiro Caetano Veloso.

Pode-se ver o ambiente de descontração e envolvência musical, com Salvador Sobral também em foco.

Veja o vídeo

Aliás, Caetano Veloso assistiu mesmo ao concerto de Salvador Sobral acompanhado pelo músico André Santos, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. Também esteve presente neste momento de partilha musical o pianista catalão Lucas Delgado.

Ontem fomos prestigiar o show do meu querido e talentosíssimo Salvador Sobral, no Teatro Riachuelo Rio. Foi um lindo espetáculo! Caetano Veloso

Caetano Veloso vem a Portugal

De salientar que o músico brasileiro Caetano Veloso vai voltar a Portugal para três concertos, dois no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e um no Coliseu do Porto, em Setembro. A última vez que Caetano Veloso esteve em Portugal foi em 2021, num formato íntimo de voz e violão.

Integrados na digressão chamada 'Meu Coco', os concertos realizam-se 9 e 10 de Setembro, em Lisboa, e no dia 14 no Porto.

"No show 'Meu Coco' procuro juntar peças marcantes do álbum com obras que registem momentos históricos do meu trabalho", escreveu Caetano Veloso sobre o espetáculo que vai apresentar.

"O repertório é escolhido a dedo, não apenas com 'a mera função de agradar aos espetadores', mas criando um enredo que ponha em diálogo faixas de diferentes tempos. No fundo, que ponha em diálogo Caetano com a sua obra, com o seu público e com os seus mestres e discípulos", pode ler-se ainda.

Em Lisboa, os bilhetes têm preços entre os 25 e os 100 euros, enquanto no Porto vão dos 25 aos 80.