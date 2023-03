Estação do Monte acolhe concerto do Madeira Guitar Quartet

O grupo Madeira Guitar Quartet prepara-se para protagonizar um concerto na Estação do Monte - Centro Interpretativo do Caminho de Ferro no dia 31 de Março, pelas 18 horas. O espectáculo insere-se no âmbito do projecto 'Música nos Museus' da Câmara Municipal do Funchal.

De acordo com nota enviada à comunicação social, "no concerto será apresentado um alinhamento que une as sonoridades antigas da música barroca aos ambientes frescos e peculiares das peças contemporâneas. Alia-se também a utilização de técnicas vanguardistas como a preparação das guitarras ou o uso de métodos modernos de manipulação das cordas e exploração de diferentes efeitos. A formação de quarteto de guitarras apresenta um repertório diverso, de variados estilos e épocas, com um enfoque em peças do género da música erudita. Sendo uma das mais famosas formações que incluem guitarra clássica, o instrumento tem destaque de forma a dar à sua interpretação uma cor especial".

Emanuel Faria, João Monteiro, Pedro Zamora e Romeu Curto são os quatro guitarristas e professores que fazem parte deste quarteto, cuja intenção é de ser, na ilha da Madeira, um projecto inovador na apresentação da guitarra clássica. Os membros com idades compreendidas entre os 24 e os 61 anos, possuem também ensinamentos dados por, entre outros, especialistas como Margarita Escarpa, Eliot Fisk e Àlex Garrobé.

Já a iniciativa 'Música nos Museus' faz parte de um projecto da Câmara Municipal do Funchal, "cujo propósito consiste em levar um concerto por mês a um dos museus englobados no Município. Esta ação tem uma dupla vantagem pois atribui visibilidade aos espaços e dá a conhecer os artistas regionais".

Os bilhetes para o concerto do Madeira Guitar Quartet estão limitados a uma lotação de 40 pessoas e têm um custo de 5 euros. Podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou online, na Ticketline.