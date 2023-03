São Vicente acolhe conferência "Laurissilva, um património a preservar"

No próximo dia 21 de Março, Dia Internacional da Floresta e Dia Mundial da Árvore e da Poesia, a Escola Agrócila da madeira, em São Vicente, acolhe uma conferência sob o lema "Laurissilva, um património a preservar".

No auditório daquela entidade, localizada no centro do concelho de São Vicente, esta iniciativa englobada no "Ciclo de Conferências" promovida pela Câmara Municipal, que convida alguns dos mais reconhecidos especialistas na matéria

Surgido no âmbito da dinamização da cultura no concelho de São Vicente, o evento da próxima terça-feira decorrerá a partir das 14h30, com a presença de dois oradores, Rocha da Silva, ex-director das Florestas, e Susana Fontinha, actual coordenadora dos trabalhos de preparação da candidatura das Levadas da Madeira a Património Mundial.

Além dos oradores, a conferência irá ter um momento musical, proporcionado pelo Núcleo do Conservatório de São Vicente, tal como a declamação de um poema por um utente do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão de São Vicente.

No final, e de forma a assinalar a data, será plantado um pau-branco, Picconia excelsa, uma pequena árvore perenifólia endémica da Madeira e das Canárias.

A conferência terá a presença de alunos da escola secundária, idosos das instituições e centros de dia do concelho, sendo, também, aberta à comunidade em geral.