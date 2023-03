Dois navios trazem mais de 10 mil pessoas ao porto do Funchal

O Funchal acolheu, ontem à noite, dois navios que permanecem no porto madeirense. Na rota da CAI, Cruise in the Atlantics Islands, o 'AIDAnova' e o 'Azura' trazem um total de 10.123 pessoas, sendo 7.660 passageiros e os restantes tripulantes.

O primeiro veio de Las Palmas, com 4.961 passageiros e 1.319 tripulantes. Fica 25 horas na Madeira, pelo que sai esta noite, às 23 horas, com destino a Tenerife.

Foi de Tenerife que chegou o 'Azura', transportando 2.699 passageiros e 1.144 tripulantes, para uma escala de 23 horas. O navio parte esta noite, pelas 21h30 rumo a Las Palmas.

Os dois navios estão a fazer cruzeiros de 7 e 14 noites pelas ilhas da Madeira e Canárias.