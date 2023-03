Senado francês aprova alteração ao sistema de pensões e reformas

O Senado francês, com maioria de direita, aprovou hoje as alterações ao sistema de pensões e reformas, que têm sido fortemente contestadas pelos franceses, com greves e manifestações.

A aprovação de hoje no Senado (a câmara alta do parlamento francês) foi entendida como "um passo importante" pela primeira-ministra, Elisabeth Borne, segundo referiu a agência noticiosa France-Presse (AFP).

Para contestar a reforma do sistema de pensões proposta pelo Governo, cerca de um milhão de pessoas manifestou-se hoje em França. Só em Paris, calcula-se que tenham sido 300.000 manifestantes, tendo sido detidas pelo menos 26 pessoas.

Esta foi a sétima mobilização semanal consecutiva, convocada pelos principais sindicatos franceses.

O principal ponto da alteração proposta pelo Governo para o sistema de pensões é o aumento da idade de reforma de 62 para 64 anos, sendo justificado como resposta para à degradação financeira dos fundos de pensões e ao envelhecimento da população.

O processo legislativo de votação sobre o sistema de pensões e reformas irá prosseguir na próxima semana, em particular com uma votação na quinta-feira na assembleia nacional.