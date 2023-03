Lisboa recebe feira de emprego em navios

A Feira Internacional de Emprego e Carreiras Trabalhar num Navio, evento organizado pela APORMAR, chega a Lisboa no dia 16 de março. O evento realiza-se no Parque das Nações, ocupando dois pisos do hotel Olissippo Oriente.

Na sua 8~.ª edição, a Feira Internacional de Emprego e Carreiras Trabalhar num Navio conta com a presença do secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, na sessão de abertura institucional, e apresenta 15 empresas interessadas em contratar colaboradores. O evento é apoiado pela Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH), estando confirmada a sua representação pelo presidente da instituição, professor Vítor Franco. Está também confirmada a presença da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM); da Marinha Portuguesa e do Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR).

Entre as companhias de navios nacionais presentes para recrutamento, destacam-se a Mystic Cruises, DouroAzul, Nicko Cruises e Atlas Ocean Voyages, integradas na Mystic Invest Holding (MIH) do empresário Mário Ferreira. Estarão também presentes, entre várias outras, a MSC Cruises, companhia que opera atualmente 19 navios, a Viking Cruises, que opera um total de 93 navios, a companhia portuguesa Portline Bulk International, que opera 16 navios, e a Seabourn, companhia de cruzeiros de luxo que opera 6 navios.

O Espaço Carreiras recebe organizações nacionais e internacionais, entre as quais merecem destaque, entre várias outras, a academia MaritimeMT de Malta, a Universidade Les Roches, a World of Shipping Portugal, a Ceniude, e a VHF Global.

Além do Espaço Emprego e do Espaço Carreiras, o evento oferece ainda uma área de Congresso com capacidade para 400 pessoas, onde as organizações expositoras irão apresentar a sua atividade e informar os visitantes sobre as oportunidades de emprego e de carreiras a bordo de navios.

Para conhecer as empresas presentes e para fazer a inscrição gratuita para participar no evento, deve ser acedida a plataforma online em https://trabalharnumnavio.pt/